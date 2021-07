Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 26,41 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor der Berichtssaison der europäischen Stahlunternehmen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnaussichten für die Branchenunternehmen hätten sich verbessert, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Der Experte bevorzugt weiterhin Aktien von Karbonstahl-Herstellern. ArcelorMittal ist aktuell sein bevorzugter Sektorwert./la/edh