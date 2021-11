Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 27,68 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Alan Spence lobte am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Quartalsbilanz steigende Renditen für die Anleger des Stahlkonzerns./ag/eas