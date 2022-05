Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 28,71 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Europäische Stahlkonzerne hätten seit 2015 deutliche Fortschritte beim Abbau ihrer Bilanzrisiken gemacht, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sollte es zu einer ähnlichen Branchenkrise wie Anfang 2016 kommen, dürften die Kurse daher nicht so deutlich fallen wie damals. Insgesamt gebe es zudem deutliche Unterschiede zwischen den Unternehmen in puncto der Kursrisiken in einem solchen Krisenszenario. Thyssenkrupp etwa notiere bereits und dem errechneten Krisenszenario./mis/ajx