NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alan Spence reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine operativen Ergebnisschätzungen im Bereich Carbon- und Edelstahl deutlich, hob sie aber im Bereich der Ölfeldrohre (OCTG) klar an. Hier empfiehlt er Positionen in Tenaris und Vallourec. Auch bei einigen Carbonstahlherstellern wie seinen Favoriten ArcelorMittal und SSAB sieht er immense Chancen, betont aber kurzfristigen Gegenwind und hohe Schwankungen./ag/gl