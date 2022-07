Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 22,95 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Stahlkonzerns habe sich im Rahmen der Markterwartung bewegt, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dagegen habe das Ausmaß des angekündigten Aktienrückkaufs positiv überrascht./la/bek