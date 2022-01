Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 26,61 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ArcelorMittal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 33 Euro gesenkt. Seine gekürzten Schätzungen reflektierten sich verschlechternde Stahl-Spreads aufgrund fallender Stahlpreise und steigender Herstellungskosten, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er merkte ferner an, dass das frühere Kursziel von 45 Euro unkorrekterweise auf einer Schätzung der durchschnittlichen Aktienzahl im Zeitraum 2022/23 basiert habe. Bei einer korrekten Annahme der Aktienzahl hätte sich ein Kursziel von 37 Euro ergeben./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 21:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.