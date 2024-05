Goldman Sachs Group Inc.

ArcelorMittal Neutral

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 23,62 EUR -0,02 EUR -0,08% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von ArcelorMittal bei einem Kursziel von 26,60 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Langfristige Wachstumsambitionen des Stahlkonzerns würden von den kurzfristigen Aussichten überschattet, schrieb Analyst Matt Greene in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien würden zwar deutlich unter ihrem inneren Wert gehandelt, aber die Anleger dürften zunächst zögern, das Langfristpotenzial als Maßstab anzusetzen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2024 / 02:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com