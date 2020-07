Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 10,01 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen von 8,50 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den angepassten Schätzungen für die europäischen Stahlwerte, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Arcelor gehöre zwar zu den favorisierten Werten im Sektor, doch die Bewertung erlaube nicht mehr als eine neutrale Einschätzung./mf/bek