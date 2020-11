Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 12,32 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Luke Nelson liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung von 819 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal leicht unter den vom Stahlkonzern ermittelten Markterwartungen. Mit einem genauen Ausblick rechnet er in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht./ag/la