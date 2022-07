Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 23,15 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 30,50 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen: Analyst Luke Nelson aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den vorgelegten Quartalszahlen des Stahlkonzerns seine Schätzungen leicht. Die vorgelegten Zahlen hätten im Einklang mit seinen und den Konsensschätzungen gelegen, sodass er auch von letztgenannter Seite nur minimale Änderungen erwarte./ck/jha/