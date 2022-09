Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 20,71 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 31,00 auf 23,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Aktie steht zudem mit Blick auf den Quartalsbericht am 10. November auf der "Negative Catalyst Watch"-Liste von JPMorgan. Die Profitabilität im Kohlenstoffstahlbereich könnte in den kommenden Quartalen die während der Corona-Pandemie 2020 erreichten Tiefstände testen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien seien trotz der gegenüber dem Markt unterdurchschnittlichen Entwicklung seit Juni noch nicht extrem günstig./gl/ag