ArcelorMittal Neutral

14:51 - JP Morgan Chase & Co. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Neutral" belassen. Europäische Stahlwerte verzeichneten im bisherigen Jahresvergleich ein Plus von 20 Prozent, seien jedoch seit den Jahreshochs um sechs Prozent gefallen, was auf eine vorübergehende Risiko-Aversion bei europäischen Zyklikern zurückzuführen sei, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er bekräftigte seine Einschätzung, dass die Rally im ersten Quartal überzogen sei./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 22:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / 00:15 / GMT

