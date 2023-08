JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Spekulationen über ein Kaufgebot für US Steel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Analyst Moses Ola verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach der Stahlkonzern erwägt, den US-Rivalen zu übernehmen. Das folge auf die jüngsten Gebote für US Steel von Cleveland-Cliffs und Esmark, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ola erinnerte daran, dass ArcelorMittal erst 2020 sein US-Geschäft an Cleveland-Cliffs verkauft habe, um sich stärker auf Mexiko und Kanada zu konzentrieren./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 06:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 06:45 / BST

