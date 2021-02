Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 18,84 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege über der vom Stahlkonzern veröffentlichten Konsensschätzung, die er aber schon für zu niedrig gehalten habe, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Ausschüttungspolitik mit einer Mindestdividende von 0,30 Euro je Aktie und einer verschuldungsabhängigen Ausschüttung der Hälfte des Barmittelzuflusses (FCF) dürfte insgesamt zu höheren Ausschüttungen führen als erwartet./gl/tih