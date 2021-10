Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 26,70 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 47 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Luke Nelson gab seinen Schätzungen für die Stahlbranche in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison einen Feinschliff. Angesichts bereits recht hoher Markterwartungen dürften es die Konzerne schwer haben, die Konsensprognosen deutlich zu übertreffen. Arcelor zählt zu seinen Favoriten im Bereich Kohlenstoffstahl./ag/mis