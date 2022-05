Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 26,58 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Luke Nelson attestierte dem Stahlkonzern am Donnerstag in einer ersten Reaktion einen starken Quartalsbericht. Die Markterwartungen dürften nun anziehen, glaubt er./ag/eas