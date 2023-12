JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Overweight

08:06 Uhr

ArcelorMittal 24,20 EUR 0,26 EUR 1,06%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 30 Euro angehoben. Analyst Patrick Jones passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Gewinnerwartungen für europäische Bergbau- und Metallkonzerne an die jüngsten Entwicklungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse an. Zudem gelten die Kursziele nun für Ende 2025. ArcelorMittal überzeuge mit seiner Finanzkraft. Zudem seien die kurzfristigen Marktrisiken ausreichend in den Kurs eingepreist./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 20:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

