Die ARI Motors Industries SE habe laut SMC-Research als Anbieter von batteriebetriebenen Leichtfahrzeugen eine erfolgversprechende Nische besetzt. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht großes Potenzial mit sehr guten Wachstumschancen und vergibt zum Start der Coverage das Urteil „Speculative Buy“.

ARI Motors sei nach Darstellung von SMC-Research als Anbieter von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen aktiv, wobei der Schwerpunkt bei sogenannten Leichtfahrzeugen liege. Bei diesen handele es sich um Fahrzeuge unterhalb der PKW-Klasse, die teilweise bereits mit einem Mopedführerschein gefahren werden können und gegenüber „normalen“ Autos mit deutlich geringeren Anschaffungs- und Betriebskosten einhergehen, so die Analysten.

Die ARI-Modelle basieren auf Basisfahrzeugen ausgewählter chinesischer Hersteller, die das Unternehmen importiere, für den europäischen Markt modifiziere, mit eigenen Aufbauten versehe und unter der eigenen Marke vertreibe. Durch die Kombination mehrerer Basisfahrzeuge mit verschiedenen Aufbauformen und -größen umfasse das Sortiment mehr als 50 Modelle, wobei der bisherige Absatzschwerpunkt bei dem Kleintransporter ARI 458 gelegen habe, den ARI in unterschiedlichen Varianten z.B. an kommunale Bauhöfe, Handwerker, Dienstleister und Gärtnereien verkaufe.

Mit dieser Aufstellung habe in den letzten Jahren ein stetiges, profitables Wachstum erzielt werden können. 2023 haben die Erlöse bei 3,7 Mio. Euro gelegen, die EBITDA-Marge haben 7,1 Prozent und der Jahresüberschuss 37 Tsd. Euro betragen. Für dieses Jahr strebe ARI bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf einen weiteren Umsatzsprung in den niedrigen zweistelligen Millionenbereich an.

Grundlage dieser Zuversicht sei die zuletzt vergrößerte Produktpalette, mit der u.a. gezielt der Markt der mobilen Pflegedienste adressiert werden solle. Auch habe ARI den vertrieblichen Ansatz um die systematische Ansprache potenzieller Flottenkunden erweitert und jüngst einen ersten Vertrag dieser Art (mit 50 Fahrzeugen für einen Kunden aus dem Bereich Immobilienmanagement) vermelden können. Darüber hinaus befinde sich ARI nach eigenen Angaben in einigen vielversprechenden Verhandlungen für weitere Abschlüsse.

Die Analysten sehen das große Potenzial dieser Entwicklungen, haben ihre Schätzungen aus Vorsicht aber deutlich unter der Unternehmensprognose angesetzt. Dennoch rechnen sie für 2024 für den Umsatz mit mehr als einer Verdopplung auf 8,4 Mio. Euro und für das EBITDA mit einer Vervierfachung auf knapp 1,0 Mio. Euro. Nach einem Halbjahresumsatz von fast 3,1 Mio. Euro und dem jüngsten Großauftrag halten sie diese Werte für gut erreichbar. Angesichts der Elektrifizierungstrends im Verkehr und des nur dünnen Konkurrenzangebotes bei kleinen, günstigen Stromern, zumal im Bereich der (Klein-)Transporter, sehen die Analysten gute Chancen, dass ARI auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen könne, und haben dieses Szenario in ihrer Wertermittlung abgebildet.

In Ermangelung von Konzernabschlüssen haben die Analysten hierbei auf die Entwicklung der ARI Motors GmbH, der einzigen operativ aktiven Einheit des ARI-Konzerns, abgestellt, die sich zu 100 Prozent im Besitz der ARI Motors Industries SE befinde. Das Modell liefere einen fairen Unternehmenswert von 18,4 Mio. Euro, was umgerechnet auf die 10 Mio. Aktien der SE einem Wert je Aktie von 1,84 Euro entspreche. Hieraus leiten die Analysten das Kursziel von 1,80 Euro ab. Allerdings beruhe dieses Kursziel auf Schätzungen, die mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet seien. Dieser Kombination aus einem hohen rechnerischen Kurspotenzial und einer hohen Schätzunsicherheit entspreche in ihrem Bewertungsschema das Urteil “Speculative Buy“, das die Analysten deswegen zum Start der Coverage vergeben.

