NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn des Gewerbeimmobilien-Spezialisten - gemessen an der in der Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO 1) - liege zehn Prozent über seiner Schätzung, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das FFO 1-Ziel für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Alles in allem dürfte der vorgelegte Bericht an diesem Tag einen leicht positiven Einfluss auf den Aktienkurs haben./ck/ag