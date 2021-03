HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown nach Geschäftszahlen für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem schwierigen Jahr habe sich der Spezialist für Gewerbeimmobilien gut geschlagen, auch wenn die Lockdowns in Europa das Hotelsegment schwer getroffen hätten./bek/la