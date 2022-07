Aktie in diesem Artikel Aroundtown SA 2,95 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 7,60 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar seien die Immobilienmärkte stabil, eine Rückkehr zu Wachstum sei aber zunächst nicht zu erwarten, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohen Kursverluste seit Jahresbeginn legten den Schluss nahe, dass sich die Märkte über die Strategie des Kapital-Recycling von Aroundtown nicht im Klaren sind./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 20:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.