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Aroundtown SA Aktie

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2,02 EUR -0,01 EUR -0,49 %
STU
1,90 CHF -0,01 CHF -0,31 %
BRX
finanzen.net zero
Aroundtown SA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,2 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN A2DW8Z

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ISIN LU1673108939

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Symbol AANNF

AI Analyse

Warburg Research

Aroundtown SA Buy

09:51 Uhr
Aroundtown SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,02 EUR -0,01 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Operativ habe der Immobilienkonzern im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Andreas Pläsier in seinem Kommentar am Mittwoch. Das deutlich unter Plan liegende Ergebnis je Aktie (EPS) wertet er nicht als operative Schwäche, sondern ausschließlich als Folge des ausgebliebenen Bewertungsgewinns./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
3,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,98 €		 Abst. Kursziel*:
91,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,93%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:46 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:11 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
09:56 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:51 Aroundtown SA Buy Warburg Research
21.08.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
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