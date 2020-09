HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Aroundtown nach Zahlen von 4,60 auf 5,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In den dynamischen Geschäftszahlen des Immobilienkonzerns vom Auftaktquartal 2020 habe sich insbesondere die Konsolidierung der TLG Immobilien bemerkbar gemacht, wogegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch keine Rolle gespielt hätten, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag