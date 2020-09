HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Übernahme der TLG Immobilien AG spiegele sich in der deutlichen Steigerung des operativen Ergebnisses (FFO) wider, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis