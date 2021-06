HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Aroundtown nach Zahlen von 6 auf 7 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis (FFO) des Immobilienunternehmens sei durch die Corona-Auswirkungen belastet worden, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management erwarte aber weiterhin eine leichte Verbesserung im Gesamtjahr, auch was die Dividende betrifft./mf/tih