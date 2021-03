NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Der Vermieter von Büro-, Hotel- und Gewerbeimmobilien habe ergebnisseitig die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung 2021 klängen zudem eher zurückhaltend./bek/ck