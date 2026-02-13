Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aroundtown SA Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Das Immobilienunternehmen habe in einer Pressemitteilung einen Bericht der "Wirtschaftswoche" über Büro-Leerstände in Frankfurt kommentiert, schrieb Kai Klose am Montag. Wie in anderen Städten konzentriere sich die Nachfrage nach Büroflächen in Frankfurt offenbar auf moderne Objekte in zentralen Lagen. Er hält den Ansatz von Aroundtown, günstig erworbene Immobilien aufzupeppen, vor diesem Hintergrund für passend./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

