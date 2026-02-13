DAX 25.003 +0,4%ESt50 6.009 +0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1859 -0,1%Öl 67,62 -0,2%Gold 5.007 -0,7%
Aroundtown SA Aktie

2,80 EUR +0,04 EUR +1,37 %
STU
2,54 CHF ±0,00 CHF -0,12 %
BRX
Marktkap. 3,05 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aroundtown SA Hold

08:31 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aroundtown SA
Aroundtown SA
2,80 EUR 0,04 EUR 1,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Das Immobilienunternehmen habe in einer Pressemitteilung einen Bericht der "Wirtschaftswoche" über Büro-Leerstände in Frankfurt kommentiert, schrieb Kai Klose am Montag. Wie in anderen Städten konzentriere sich die Nachfrage nach Büroflächen in Frankfurt offenbar auf moderne Objekte in zentralen Lagen. Er hält den Ansatz von Aroundtown, günstig erworbene Immobilien aufzupeppen, vor diesem Hintergrund für passend./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu Aroundtown SA

08:31 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Aroundtown SA Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

