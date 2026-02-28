Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aroundtown SA Hold

12:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahresergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Grand City Property halte er für den wertvollsten Teil des Portfolios, merkte er anlässlich der Aktientausch-Offerte an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 09:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA