Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,24 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahresergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Grand City Property halte er für den wertvollsten Teil des Portfolios, merkte er anlässlich der Aktientausch-Offerte an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 09:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,70 €
|Abst. Kursziel*:
48,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,93%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|12:51
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|10:31
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|12:51
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|10:31
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|10:31
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)