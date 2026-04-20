Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,86 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Mit einem gestiegenen Anteil an Grand City Properties verbessere sich das Portfolio der Immobiliengesellschaft Aroundtown, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für einen höheren Aktienkurs müssten sich allerdings die Leerstandsquoten im Segment Büroimmobilien stabilisieren./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,49 €
|Abst. Kursziel*:
60,38%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,36%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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