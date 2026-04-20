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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aroundtown SA Hold

13:01 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Mit einem gestiegenen Anteil an Grand City Properties verbessere sich das Portfolio der Immobiliengesellschaft Aroundtown, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für einen höheren Aktienkurs müssten sich allerdings die Leerstandsquoten im Segment Büroimmobilien stabilisieren./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,49 €		 Abst. Kursziel*:
60,38%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,36%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

13:01 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
14.04.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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