Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aroundtown SA Hold

09:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen und stützten den Jahresausblick des Gewerbeimmobilienspezialisten, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Finanzprofil sei im Vergleich zum Jahresende 2025 stabil geblieben./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:42 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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