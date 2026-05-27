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Symbol AANNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aroundtown SA Hold

09:16 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen und stützten den Jahresausblick des Gewerbeimmobilienspezialisten, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Finanzprofil sei im Vergleich zum Jahresende 2025 stabil geblieben./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,56 €		 Abst. Kursziel*:
56,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,20%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

09:16 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
20.05.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
05.05.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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