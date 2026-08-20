Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,2 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
AI Analyse
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen seien etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Er hob zudem die neue Dividendenpolitik hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,02 €
|Abst. Kursziel*:
98,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
97,82%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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