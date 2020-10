NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 8,50 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bewertung der Immobilien-Aktie sei attraktiv, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Kurssteigerungen fehle derzeit aber eine Story, wo weiteres Wachstum herkommen solle./ajx/ck