NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 7 auf 6 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Tim Leckie machte in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine langsamer als erwartete Erholung von der Covid-19-Pandemie aufmerksam. Zudem verwies er auf den Einfluss angekündigter Verkäufe des Immobilienkonzerns auf sein bis Juni 2023 laufendes Kursziel./ck/tih