NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 366 Euro belassen. Schwächeren Zahlen im zweiten Quartal stünden deutlich höhere Prognosen für das dritte Quartal gegenüber, schrieb Analyst Alexander Duval in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Nach einer zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktien des Ausrüsters von Chip-Herstellern könne die Marktreaktion daher nun gemischt ausfallen./bek/zb