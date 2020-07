Aktie in diesem Artikel ASML NV 328,55 EUR

Nach den Quartalszahlen des Chipindustrie-Zulieferers erhöhte Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und den Gewinn je Aktie bis 2024. ASML liege im Geschäft mit Lithografieanlagen basierend auf extrem ultravioletter Strahlung (EUV) auf Kurs und der Auftragsbestand sei insgesamt solide.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 19:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.