Goldman Sachs Group Inc.

ASML NV Buy

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Chipausrüster ASML von 860 auf 850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen zu den Auslieferungen von Anlagen mit der neuen sogenannten EUV-Technologie für 2023/24 unter anderem wegen des schwächeren Speicherchip-Marktes. Dies werde durch höhere Annahmen zu den sogenannten DUV-Anlagen etwas ausgeglichen, da die Investitionen der Kunden in diesen "reifen" Markt stärker und nachhaltiger seien als gedacht, etwa in China. Die längerfristigen Schätzungen für die Jahre 2025/26 ließ er unangetastet./tav/zb

