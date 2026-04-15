ASML NV Aktie
Marktkap. 494,95 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erhöhten Jahresziele untermauerten den positiven Trend beim Anlagenbauer für die Chipbranche, schrieb Tammy Qiu am Mittwochnachmittag. Starke Aussichten bis 2028 bei besserer Berechenbarkeit dürften die Bewertung der Aktien hochtreiben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.570,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.262,00 €
|Abst. Kursziel*:
24,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.264,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,19%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.521,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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