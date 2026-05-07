ASML NV Aktie
Marktkap. 502,97 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 Euro belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Dies sei positive für den großen Ausrüster ASML./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.570,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.295,60 €
|Abst. Kursziel*:
21,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.298,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,90%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.533,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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