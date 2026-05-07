Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASML NV Buy

13:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 Euro belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Dies sei positive für den großen Ausrüster ASML./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML