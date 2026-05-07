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Marktkap. 502,97 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASML NV Buy

13:01 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 Euro belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Dies sei positive für den großen Ausrüster ASML./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.570,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.295,60 €		 Abst. Kursziel*:
21,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.298,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,90%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.533,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

13:01 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.04.26 ASML NV Buy UBS AG
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