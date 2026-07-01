Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASML NV Buy

11:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 1570 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die größte positive Überraschung im Zahlenwerk des Halbleiterausrüsters sei der erhöhte Ausblick für die Marge gewesen, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus der hohen Nachfrage der Endmärkte./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:32 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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