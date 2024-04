Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASML NV Buy

08:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 880 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster habe einen schwachen Auftragseingang ausgewiesen, dürfte den Rückstand aber in den Folgequartalen wieder aufholen, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete sie unter anderem mit ihren deutlich erhöhten Ergebnisprognosen für 2025./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

