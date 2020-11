NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Im Mittelpunkt habe die Diskussion über eine Entglobalisierung in Zeiten des Handelsstreits und der Corona-Krise gestanden, schrieb Analyst Mark Li in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Führende Chipausrüster wie ASML dürften von einem Kapazitätsaufbau in China profitieren./tih/la