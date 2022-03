NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 770 Euro belassen. Die Situation in der Ukraine bringe neue Lieferkettenrisiken für die Chipindustrie mit sich, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Region sei wichtig als Ursprung für mehrere wichtige Materialien wie etwa Neongas, von dem die Ukraine bislang bis zu 25 Prozent der Weltproduktion abgedeckt habe./tih/mis