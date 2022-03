NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 770 auf 590 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. In diesem Jahr dürfte sich das Wachstum des weltweiten Marktes für Waferausrüster deutlich abschwächen, schrieb Analyst Mark Li in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das kommende Jahr rechneten einige mit einem kollabierenden Markt, Li hingegen prognostiziert nur einen leichten Rückgang./bek/he