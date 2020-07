NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML nach Aussagen zum laufenden Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 408 Euro belassen. Der Zulieferer für die Chipindustrie sei während der Telefonkonferenz nicht so überschäumend wie gewöhnlich gewesen, was am unsichereren wirtschaftlichen Ausblick gelegen haben dürfte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sicht in das Gesamtjahr 2020 jedoch sei inzwischen gut genug für den Anbieter von Lithographiesystemen seine im Januar ausgegebenen und im April zwischenzeitlich wieder zurückgenommenen Ziele nun wieder zu erneuern./ck/zb