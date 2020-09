NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 408 Euro belassen. Angesichts des bisher starken Jahresverlaufs für den Chipsektor an der Börse und wegen zahlreicher Unsicherheiten mit Blick auf das kommende Jahr dürften die Aktien nun in eine Art Wartestellung verfallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig bleibe ASML sein Favorit wegen des hohen Potenzials durch die EUV-Technologie./tav/ck