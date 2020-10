NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 408 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster dürfte die Erwartungen an das dritte Quartal wohl erfüllen und auch mit seiner Prognose für das Schlussquartal im Rahmen oder leicht über den Erwartungen liegen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings lasse sich 2021 derzeit nicht gut vorhersagen./ajx/mis