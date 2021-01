NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 437 Euro belassen. Der Umsatz dürfte etwas höher als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollte der Halbleiterindustrie-Ausrüster mit einer starken Auftragslage aufwarten./edh/ag