NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 534 Euro belassen. Die derzeit extrem niedrigen Halbleiterbestände dürften sich auch noch im zweiten Quartal im deutlich negativen Bereich befinden, mit einer möglichen Stabilisierung im dritten Jahresviertel, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe für Halbleiter positiv gestimmt, denn die Fundamentaldaten des Sektors sollten das ganze Jahr über stark bleiben. Die Infineon-Aktie ist sein "Top Pick"./edh/tih