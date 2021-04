NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 534 Euro belassen. Nach einem starken Quartal erhöhte Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine diesjährigen Schätzungen für den Ausrüster der Halbleiterindustrie. Er lobte vor allem die Aussagen zur Kapazität im Jahr 2022, die mit angepeilten 55 EUV-Lithografie-Anlagen höher sei als gedacht./tih/ajx