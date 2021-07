NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 610 auf 700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den neuen Schätzungen und dem erhöhten Ziel berücksichtige er den verbesserten Ausblick des Halbleiterausrüsters, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Aktienrückkäufe des Unternehmens seien dafür verantwortlich./mf/edh